ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المصرية ليسجل عيار 21 نحو 618 جنيها للجرام
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ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المصرية ليسجل عيار 21 نحو 618 جنيها للجرام

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العرب اليوم - ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المصرية ليسجل عيار 21 نحو 618 جنيها للجرام

الذهب
القاهرة:سهام أبوزينة

شهدت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 2-11-2018 ارتفاع بقيمة 6 جنيهات لكل عيار من الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة، وارتفع سعر الذهب عيار 21 نحو 618 جنيها بعد أن سجل أمس 612 جنيها مرتفعا 6 جنيهات، عقب ارتفاع ملحوظ لسعر أوقية الذهب عالميا.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 529.75 جنيها

عيار 21: 618 جنيها

عيار 24: 706.25

الجنيه الذهب: 4944

أوقية الذهب: 1234 دولار

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ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المصرية ليسجل عيار 21 نحو 618 جنيها للجرام ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المصرية ليسجل عيار 21 نحو 618 جنيها للجرام



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ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المصرية ليسجل عيار 21 نحو 618 جنيها للجرام ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المصرية ليسجل عيار 21 نحو 618 جنيها للجرام



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