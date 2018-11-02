ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المصرية ليسجل عيار 21 نحو 618 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 2-11-2018 ارتفاع بقيمة 6 جنيهات لكل عيار من الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة، وارتفع سعر الذهب عيار 21 نحو 618 جنيها بعد أن سجل أمس 612 جنيها مرتفعا 6 جنيهات، عقب ارتفاع ملحوظ لسعر أوقية الذهب عالميا.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 529.75 جنيها

عيار 21: 618 جنيها

عيار 24: 706.25

الجنيه الذهب: 4944

أوقية الذهب: 1234 دولار