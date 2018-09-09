السجن 3 سنوات لصفوت الشريف وبراءة نجله فى الكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد وأمانة سر محمد علاء الدين، بالسجن 3 سنوات وغرامة 99 مليون جنيه و49 ألفا لصفوت الشريف وبراءة نجله والتزامه بالمصاريف في قضية الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة الجنايات في الجلسة السابقة حجزت القضية لجلسة اليوم لصدور قرار الحكم في القضية.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، حددت الجلسة السابقة؛ لبدء المحاكمة بعدما تسلمت القضية من محكمة النقض، التي ألغت الحكم الصادر ضد المتهم بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، في اتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير المشروع، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.