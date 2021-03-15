قال محمد نعيم المتحدث باسم حركة "طالبان"، الاثنين، إن الحركة سترسل وفداً مؤلفاً من 10 أشخاص إلى مباحثات السلام في أفغانستان، والتي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو في 18 مارس الجاري.وأضاف نعيم في بيان، أن الوفد سيرأسه الملا برادر نائب زعيم الحركة وكبير المفاوضين في المحادثات التي تجري بوساطة أمريكية في قطر.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الذي ترعاه روسيا في 18 مارس الجاري، وهو من بين عدد من المبادرات الدبلوماسية الساعية لدفع عملية السلام الأفغانية المتعثرة. وأكدت الحكومة الأفغانية، السبت الماضي، مشاركتها في المؤتمر.