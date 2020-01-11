ماكرون يعلن بدء إجراء رسمي لفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة الأوكرانية

قال مكتب رئيس أوكرانيا اليوم السبت، إن الرئيس فلاديمير زيلينسكي تحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وأن الأخير أعلن بدء إجراء رسمي لفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة الأوكرانية، وأعلنت إيران رسميا أن الطائرة الأوكرانية أسقطت "عن غير قصد" وذلك نتيجة "خطأ بشري"، وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان عسكري، إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة.

وأوضح البيان أن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، منوها بأن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة، وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا، من المهم الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو دعا إلى محاسبة ومساءلة إيران عقب اعتراف طهران مسؤوليتها إسقاط الطائرة الأوكرانية والتي راح ضحيتها 176 راكبا.