إعلان أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أسماء 26 مرشحا قبلت ملفاتهم لخوض السباق إلى الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في 15 سبتمبر المقبل.

وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في تونس يوم 17 نوفمبر، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجرائها في 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.