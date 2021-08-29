أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية الجزائرية تمكنت من إلقاء القبض على رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي مقيما في شقة في تبسة شرق الجزائر وهو بصدد الفرار.