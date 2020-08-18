السفير السعودي في بيروت ينفي ما نسب إليه بخصوص محاكمة الحريري

نفى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري ما نسب إليه من تصريحات نشرتها إحد الصحف بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري.وأعاد السفير نشر تغريدة في حسابه تويتر تغريدة أخرى لموقع "جريدة اللواء"، بعنوان السفارة السعودية تنفي خبرا منسوبا لبخاري بشأن المحكمة الدولية.