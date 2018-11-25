سلطنة عُمان تواصل مساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة2030

تتواصل في سلطنة عُمان الفعاليات الاقتصادية المهمة، التي تتواكب مع الاحتفالات العُمانية بالعيد الوطني الثامن والأربعين، والتي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة2030.

وتنفيذاً لذلك تستضيف السلطنة المؤتمر السنوي الثامن عشر تحت عنوان "دور الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، وهو حدث بالغ الأهمية لما يتضمنه من فرص لإبراز جهود التنمية المتحققة في عُمان.

فقد قطعت السلطنة شوطا كبيرا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي من بينها القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة، والنظافة الصحية، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والسلم والعدل والمؤسسات القوية وغيرها.

يأتي المؤتمر بتنظيم من وزارة الخدمة المدنية العُمانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في خطوة تعكس الشراكة القائمة بين الوزارة مع المنظمة العربية التي تعد الذراع التنموية لجامعة الدول العربية.

يتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل التي تستعرض جهود الحكومات في تحقيق أهداف التنمية، فضلا عن تقديم أفضل الآليات والرؤى التي تسهم في بلوغ أهداف وغايات التنمية.

يبقى القول إن المؤتمر السنوي الثامن عشر سيعمل على تحفيز الحكومات العربية على توظيف الإمكانات والقدرات لمواكبة متغيرات العصر وتلبية الاحتياجات التي تفرضها تحدسلطنة عمان للتنمية، تعزيزا للنمو الاقتصادي في الدول العربية.