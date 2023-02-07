الرئيس الجزائري يُعزي الأسد بضحايا الزلزال ويؤكد استعداد بلاده مواصلة تقديم المساعدة
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الرئيس الجزائري يُعزي الأسد بضحايا الزلزال ويؤكد استعداد بلاده مواصلة تقديم المساعدة

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العرب اليوم - الرئيس الجزائري يُعزي الأسد بضحايا الزلزال ويؤكد استعداد بلاده مواصلة تقديم المساعدة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الجزائر_العرب اليوم

 اتصل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بنظيره السوري، بشار الأسد، وقدم له التعازي، بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا فجر أمس.

وأكد تبون، تضامن الشعب الجزائري مع الشعب السوري في مصيبته، وأن الجزائر ستقدم المساعدات اللازمة لسوريا، لتخطي تبعات الزلزال.

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الرئيس الجزائري يُعزي الأسد بضحايا الزلزال ويؤكد استعداد بلاده مواصلة تقديم المساعدة الرئيس الجزائري يُعزي الأسد بضحايا الزلزال ويؤكد استعداد بلاده مواصلة تقديم المساعدة



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