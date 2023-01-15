انفجار عبوة ناسفة داخل كنيسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

انفجرت عبوة ناسفة في إحدى كنائس إقليم شمال كيفو، في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأفاد المتحدث العسكري، لجيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنتوني موالوشايي، بأن الانفجار وقع في إحدى كنائس بلدة كاسيندي في مقاطعة شمال كيفو، الواقعة على الحدود مع أوغندا.

ووصف موالوشايي، الانفجار الذي وقع في الكنيسة بأنه "عمل إرهابي".