الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنه أطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة خرقت الأجواء جنوبي البلاد.

وقال الجيش إنه "بتاريخ 13 يناير 2023، وأثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين، خرقت طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية، فقام العناصر بإطلاق النار باتجاهها".