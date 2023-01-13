الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة
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الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة

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العرب اليوم - الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة

الجيش اللبناني،
بيروت_ العرب اليوم

 أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنه أطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة خرقت الأجواء جنوبي البلاد.

وقال الجيش إنه "بتاريخ 13 يناير 2023، وأثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين، خرقت طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية، فقام العناصر بإطلاق النار باتجاهها".

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الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة



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