لندن تحض طهران على السماح للبريطانية-الإيرانية نازنين زاغري راتكليف بالمغادرة

حضّ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأحد، إيران على السماح لنازنين زاغري راتكليف، التي تحمل جنسية البلدين، بالعودة إلى المملكة المتحدة، بعدما قضت مدة عقوبتها البالغة خمس سنوات.

وقال: "نرّحب بإزالة جهاز التعقّب عن كاحل نازنين زاغري راتكليف.. يجب السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن، للم شملها مع عائلتها".