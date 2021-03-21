خامنئي يؤكد أن إيران ليست في عجلة من أمرها بشأن الاتفاق النووي



قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، إن بلاده ليست في عجلة من أمرها بشأن الاتفاق النووي، وإن على الولايات المتحدة أن ترفع كامل العقوبات.

وأضاف خامنئي أن "الوعود الأميركية ليس لها أي مصداقية لدى إيران".