قررت كوريا الجنوبية شراء مجموعة جديدة من صواريخ السفن جو SM-2 الأمريكية لتزويد ثلاثة مدمرات جديدة بأنظمة إيجيس، حسبما ذكر مكتب مشتريات الأسلحة بوزارة الدفاع بكوريا الجنوبية.

وتم اتخاذ القرار، اليوم الجمعة، في اجتماع لجنة المشتريات الدفاعية التابعة للإدارة العسكرية.

وسيتم شراء صواريخ SM-2 من الولايات المتحدة الأمريكية للسفن المدمرة KDX-III Batch-II الجديدة التي يتم بناءها. بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة أيضا على منح شركة هانهوا (Hanwha) الحق في تصنيع صواريخ لأنظمة إطلاق النار ذات العيار 230 ملم.

أن تكلفة شراء الصواريخ الأميركية بحلول عام 2023 ستكون 340 مليار وون (حوالي 304 مليون دولار). وستبلغ تكلفة تطوير صواريخهم الخاصة لراجمة "تشونمو" 42 بليون وون.