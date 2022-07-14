الجيش الروسى يعلن تدمير مجموعة من المدافع أميركية الصنع فى أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تمكنت من تدمير مجموعة من مدافع "إم 777" أمريكية الصنع، فى أوكرانيا.