السجن لضابط في الجيش الألماني بتهمة التجسس لروسيا

أدانت محكمة في مدينة دوسلدورف ضابطا متقاعدا من الجيش الألماني، بتهمة التجسس لصالح روسيا ضد الولايات المتحدة. وحكمت المحكمة على الضابط المتقاعد، بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ.