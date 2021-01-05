أمين عام الجامعة العربية يرحب بنتائج القمة الخليجية في العلا السعودية
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أمين عام الجامعة العربية يرحب بنتائج القمة الخليجية في العلا السعودية

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العرب اليوم - أمين عام الجامعة العربية يرحب بنتائج القمة الخليجية في العلا السعودية

أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط
القاهرة - العرب اليوم

أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط يرحب بنتائج القمة الخليجية في العلا السعودية

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أمين عام الجامعة العربية يرحب بنتائج القمة الخليجية في العلا السعودية أمين عام الجامعة العربية يرحب بنتائج القمة الخليجية في العلا السعودية



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