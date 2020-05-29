638 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات و811 في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل 638 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، فيما سجلت سلطنة عمان 811 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي.

وكشفت وزارة الصحة في الإمارات عن إجرائها أكثر من 36 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد 19 الناتج عنه والمخالطين لهذه الحالات وعزلهم.

وقالت:"ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن المزيد من الإصابات، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة 33170 حالة".

وأعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 260 حالة.

وأهابت وزارة الصحة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 412 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17097.

من جهة ثانية، سجلت سلطنة عمان خلال آخر 24 ساعة 811 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 315 لعمانيين و496 لمقيمين، ليصبح العدد الكلي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة 9820 بينها 40 وفاة.

وقالت وزارة الصحة العمانية في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية: إن 2396 حالة قد تماثلت للشفاء.