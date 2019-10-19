البرلمان البريطاني يلحق هزيمة قوية بجونسون ويوافق على قرار يمنعه من ترك الاتحاد الاوروبي دون اتفاق

ألحق نواب مجلس العموم البريطاني هزيمة برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندنا لصالح مشروع قرار قدمه النائب المحافظ أوليفر ليتوين عندما صوتوا بأغلبية برلمانية تمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق . وقد أيد القرار. ٣٢٢ نائبًا مقابل ٣٠٦ .

وكان رد فعل جونسون في كلمة له فور اعلان النتيجة انه لن يلتزم بالقرار وهو امر شجبه جيرمي كوربن زعيم الأغلبية المعارضة في البرلمان وانتقدت فعالية حزبية اخرى رد فعل جونسون الذي ينتظر الليلة تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد قبل ان يقبل الاتحاد الاوروبي الالتزام بالاتفاق.