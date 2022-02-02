وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يصل البحرين

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إلى البحرين في أول زيارة رسمية له، حيث من المتوقع أن يوقع اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني ​​بين إسرائيل والبحرين.