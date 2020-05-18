السلطات الموريتانية تفرض ارتداء الكمامات مع ارتفاع الإصابات بكورونا

قررت موريتانيا فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة بعد تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن تم الإعلان عن خلو البلاد من إصابات بالوباء.

وأفاد وزير الداخلية الموريتاني محمد سلام مرزقو في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية، اليوم، أن تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس جعل السلطات تقرر فرض وضع الكمامات في الأسواق والمساجد، وتلغي مجددًا صلاة الجمعة، وتمنع من هم دون الـ 12 عامًا من دخول الأسواق والأماكن العامة، حفاظًا على سلامة المجتمع .

وفي سياق متصل، ناشد وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد من مكان حجره الذاتي المواطنين ارتداء الكمامات والبقاء في البيوت والتخفيف من التنقلات للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الإصابات المسجلة في موريتانيا بلغ 40 حالة مؤكدة، مع 4 حالات وفاة.