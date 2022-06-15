سقوط طائرة مسيّرة في أربيل

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة مسيرة قرب منطقة عينكاوة في محافظة أربيل وقال محافظ أربيل، في تصريحات لشبكة "رووداو"، إن "طائرة مسيرة سقطت قرب منطقة عينكاوة في أربيل، ولم يتسبب سقوط الطائرة وانفجارها بأي أضرار" وأوضح أن "الطائرة المسيرة اصطدمت ببرج للشبكة العنكبوتية "الإنترنت" قبل أن تسقط وتنفجر"، مشيرا إلى أن القوات الأمنية شرعت بالتحقيقات حول الحادثة. واستهدفت هجمات صاروخية بطائرة مسيرة، القنصلية الأمريكية وأهدافا مدنية في أربيل شمالي العراق، مساء الأربعاء الماضي، بحسب مصادر أمنية.