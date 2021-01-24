وزير الري المصري يصرح أديس أبابا تراجعت عن معظم البنود الفنية التي تم التوافق عليها في المسار التفاوضي لواشنطن بشأن سد النهضة
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وزير الري المصري يصرح أديس أبابا تراجعت عن معظم البنود الفنية التي تم التوافق عليها في المسار التفاوضي لواشنطن بشأن سد النهضة

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العرب اليوم - وزير الري المصري يصرح أديس أبابا تراجعت عن معظم البنود الفنية التي تم التوافق عليها في المسار التفاوضي لواشنطن بشأن سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي
القاهرة ـ العرب اليوم

وزير الري المصري يصرح أديس أبابا تراجعت عن معظم البنود الفنية التي تم التوافق عليها في المسار التفاوضي لواشنطن بشأن سد النهضة

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وزير الري المصري يصرح أديس أبابا تراجعت عن معظم البنود الفنية التي تم التوافق عليها في المسار التفاوضي لواشنطن بشأن سد النهضة وزير الري المصري يصرح أديس أبابا تراجعت عن معظم البنود الفنية التي تم التوافق عليها في المسار التفاوضي لواشنطن بشأن سد النهضة



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