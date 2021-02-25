وزير الخارجية الكويتي يبحث تطورات المنطقة في قطر

بحث الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي في إطار زيارته الرسمية لدولة قطر، مع نظيره الشيخ محمد بن عبدالرحمن أل ثاني وزير خارجية قطر، التطورات التي تشهدها المنطقة، وكافة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.ولفت موقع وزارة الخارجية الكويتية، إلى أن الزيارة بحثت أيضاً، "العلاقات الأخوية المتينة والمتجذرة التي تربط دولة الكويت بدولة قطر"، واستعرضت "أوجه التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات".