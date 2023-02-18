سماع دوي دوي انفجارين في مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا
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سماع دوي دوي انفجارين في مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا

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العرب اليوم - سماع دوي دوي انفجارين في مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا

كييف ـ العرب اليوم

نقلا عن عن مسؤولين محليين، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارين في مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا على بعد حوالي 170 ميلاً من العاصمة كييف.وصدرت تحذيرات بشأن الغارات الجوية في أنحاء منطقة كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت لكن تم رفعها لاحقا، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.وحذرت السلطات في العديد من المناطق الجنوبية والشرقية من انقطاع التيار الكهربائي الاحترازي المحتمل للحد من أي ضرر في حالة حدوث ضربة ضد الشبكة.وشهدت الأشهر الأخيرة استهداف القوات الروسية للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بشكل متكرر.

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سماع دوي دوي انفجارين في مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا سماع دوي دوي انفجارين في مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا



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