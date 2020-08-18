المحكمة الخاصة بلبنان تقضي ببراءة 3 متهمين بقتل رفيق الحريري

قضت المحكمة الخاصة بلبنان ببراءة 3 متهمين بقتل رفيق الحريري، وأعلنت المحكمة أن سليم عياش شارك بتنفيذ عمل إرهابي باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 آخرين مع الحريري.