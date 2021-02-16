الكاظمي يصرح هجوم أربيل الإرهابي يتزامن مع جهودنا لإبعاد العراق عن الصراعات
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الكاظمي يصرح هجوم أربيل الإرهابي يتزامن مع جهودنا لإبعاد العراق عن الصراعات

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العرب اليوم - الكاظمي يصرح هجوم أربيل الإرهابي يتزامن مع جهودنا لإبعاد العراق عن الصراعات

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
بغداد _ العرب اليوم

الكاظمي يصرح هجوم أربيل الإرهابي يتزامن مع جهودنا لإبعاد العراق عن الصراعات

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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الكاظمي يصرح هجوم أربيل الإرهابي يتزامن مع جهودنا لإبعاد العراق عن الصراعات الكاظمي يصرح هجوم أربيل الإرهابي يتزامن مع جهودنا لإبعاد العراق عن الصراعات



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