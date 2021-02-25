الاتحاد الأوروبي يدعم برنامج الأسر السودانية بـ195 مليون دولار

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيساهم في برنامج دعم الأسر السودانية بمبلغ يصل إلى 195 مليون دولار، في إطار دعم عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في بيان، الخميس، إن "هذا المبلغ سيساهم في الانتقال الديمقراطي نحو الحرية والسلام والعدالة والازدهار".وأضافت البعثة أن سفير الاتحاد الأوروبي روبرت فان دن دوول، شارك الأربعاء، في إطلاق برنامج دعم الأسرة الذي وضعته الحكومة السودانية.

وأشار البيان إلى أن البرنامج "سيساعد الأسر السودانية الفقيرة في الحصول على الدعم المالي، ما يخفف من تأثير الإصلاحات الاقتصادية".وذكرت البعثة أن مجموع مساهمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في البرنامج، بلغ قرابة 373 ملايين دولار.