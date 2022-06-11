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اندلاع حريق في سوق جنوبي بغداد

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بغداد - العرب اليوم

قالت مديرية الدفاع المدني العراقي إن حريقا اندلع، اليوم السبت، داخل سوق جنوبي العاصمة بغداد وأصدرت المديرية بيانا أوضحت فيه أن الحريق اندلع داخل سوق البالة في منطقة أبو دشير، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على مكافحة النيران وفي مايو/ أيار الماضي، تمكنت فرق الدفاع المدني العراقي من إخماد حريق كبير اندلع داخل بناية متهالكة وسط العاصمة بغداد ونقل عن قوات الدفاع المدني بيانا قالت فيه: "نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية متهالكة قديمة متخذة ورشا للنجارة في منطقة باب المعظم خلف وزارة الدفاع بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان" وأوضح البيان أن إخماد الحريق جاء رغم شدة العاصفة الترابية التي ضربت بغداد ومدنا أخرى صباح هذا اليوم، والتي أعاقت تنفيذ عملها.

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اندلاع حريق في سوق جنوبي بغداد اندلاع حريق في سوق جنوبي بغداد



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