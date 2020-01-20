السيسي يصل إلى لندن قادما من برلين

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البريطانية لندن قادما من ألمانيا، للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية غدا الاثنين.

وتعد قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية، التي تنعقد على مدار 3 أيام بمشاركة العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في القارة السمراء، حدثا مهما خصوصا مع قرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما يدعم استثمارها في إفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدثا خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وكان السيسي قد حضر الأحد أعمال مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء المنظمات الدولية في إطار الجهود المبذولة لوضع حد للنزاع في ليبيا.