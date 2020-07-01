البرازيل تسجل 33846 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل، اليوم، 33846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 1280 وفاة وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 1402041 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 59 ألفا و594 وفاة حتى الأن.