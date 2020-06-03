السويد تسجل أعلى معدل إصابة يومي بكورنا بأكثر من 2000 إصابة و74 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في السويد تسجيل أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليكون بذلك أعلى معدل إصابة يومي بالفيروس منذ تفشيه في البلاد.