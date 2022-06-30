أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد اعترافها بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
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أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد اعترافها بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

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العرب اليوم - أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد اعترافها بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

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كييف - العرب اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، ردا على اعتراف دمشق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قرار سوريا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وأشار رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باشنيك، أن اعتراف سوريا بالجمهوريتين سيساهم في تطوير التبادل بين أسواق جديدة وتسريع إقامة العلاقات في العديد من المجالات.

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أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد اعترافها بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد اعترافها بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك



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