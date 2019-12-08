نتيجة استطلاعات الرأي عن رئيس وزراء بريطانيا

أظهرت استطلاعات رأي تفوق حزب العمال الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون على نظيره حزب العمال، قبيل انطلاق الانتخابات يوم الخميس، وفق ما ذكرت تقارير صحفية.

وأعطى غالبية المشاركين في استطلاعات الرأي آرائهم لتأييد حزب المحافظين بزعامة جونسون على حزب العمال المعارض بفارق يتراوح بين 8 نقاط و15 نقطة، قبل خمسة أيام من الانتخابات التي ستجرى في 12 ديسمبر.

وقالت مؤسسة سافانتا كومريس لاستطلاعات الرأي، إن تقدم حزب جونسون على العمال تقلص إلى 8 نقاط من 10 نقاط سجلها في استطلاع سابق.

وقال المحرر السياسي لصحيفة "صنداي تايمز" تيم شيبمان، على تويتر، إن نسبة التأييد للمحافظين استقرت عند 43 في المائة بزيادة نقطة واحدة، في حين ظل حزب العمال دون تغيير عند 33 في المائة.

وشمل استطلاع يوجوف 1680 شخصا وأجري يومي الخامس والـ6 من ديسمبر، وفق ما نقلت "رويترز".