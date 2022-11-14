حزب العمال الكردستاني ينفي علاقته بتفجير اسطنبول

أصدر حزب العمال الكردستاني اليوم الاثنين بيانا عاجلا بعد اتهامه بتنفيذ تفجير شارع الاستقلال في اسطنبول، الذي راح ضحيته 6 أشخاص وأصيب 82 آخرون.