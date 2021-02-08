القوات الإسرائيلية تهدم الخيام في حمصة في الأغوار

هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، وفككت الخيام التي أقيمت مؤخرا في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

وبحسب وكالة "وفا"، استقدمت القوات الإسرائيلية، تعزيزات عسكرية انتشرت في الخربة، واستولت على مركبتين تعودان للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.



يشار إلى أن القوات الإسرائيلية قد داهمت، مساء الأحد الخربة، وشرعت بعمليات تفتيش في الخيام التي أقيمت بعد عملية الهدم الأخيرة، كما تم تصوير المنطقة بواسطة طائرة مسيّرة.

وكانت تلك القوات قد هددت المواطنين في حال عدم رحيلهم عن المنطقة بأنها ستقوم بهدم الخربة مجددا مساء الأحد أو الاثنين صباحا.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية دمّرت في الثالث من الشهر الجاري الخربة وهدمت منازلها وأبقت أكثر من 14 أسرة في العراء دون مأوى، علما أنها المرة الثالثة التي تقدم فيها على هدم وتدمير الخربة.