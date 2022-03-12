اجتماع في النجف بين الصدر والفياض والعامري حول مرشح رئاسة الحكومة العراقية

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بوصول زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى مدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وذكر مراسلنا، أن العامري والفياض سيلتقيان الصدر لمناقشة ملف تسمية رئيس الحكومة الجديدة وأضاف، أن الاسم الذي سيناقش هو جعفر الصدر ابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي يشغل حاليا منصب سفير بغداد في لندن ويمثل هادي العامري وفالح الفياض في هذا الاجتماع "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى شيعية سياسية ومسلحة اعترضت على نتائج الانتخابات الأخيرة.