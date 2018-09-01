25 شهيدًا و 18 جريحًا من المدنيين بسبب قذائف والغام الحوثيين منذ تحرير التحيتا
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25 شهيدًا و 18 جريحًا من المدنيين بسبب قذائف والغام الحوثيين منذ تحرير التحيتا

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العرب اليوم - 25 شهيدًا و 18 جريحًا من المدنيين بسبب قذائف والغام الحوثيين منذ تحرير التحيتا

غارة جوية
صنعاء _ العرب اليوم

25 شهيدًا و 18 جريحًا من المدنيين بسبب قذائف والغام الحوثيين منذ تحرير التحيتا

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25 شهيدًا و 18 جريحًا من المدنيين بسبب قذائف والغام الحوثيين منذ تحرير التحيتا 25 شهيدًا و 18 جريحًا من المدنيين بسبب قذائف والغام الحوثيين منذ تحرير التحيتا



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25 شهيدًا و 18 جريحًا من المدنيين بسبب قذائف والغام الحوثيين منذ تحرير التحيتا 25 شهيدًا و 18 جريحًا من المدنيين بسبب قذائف والغام الحوثيين منذ تحرير التحيتا



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ارتدت فستانًا أبيض نسّقته مع زوْج مِن الأحذية السوداء

ليدي غاغا أنيقة خلال حضورها "مهرجان البندقية"

روما ـ ريتا مهنا

ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ

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