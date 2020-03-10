البرلمان الإسباني يعلق أعماله كافة لمدة أسبوع بعد إصابة نائب بـ كورونا

أعلن البرلمان الإسباني اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله كافة لمدة أسبوع على الأقل بعد إصابة نائب بفيروس كورونا.

ولقي شخصان مصرعهما في إسبانيا من جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة في إقليم "كتالونيا" الإسباني - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية وقوع حالتي الوفاة لرجل (يبلغ من العمر 97 عامًا) وامرأة (تبلغ من العمر 88 عامًا)، لترتفع حصيلة حالات الوفاة ذات الصلة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 28 شخصًا.