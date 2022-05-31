مقتل شخصين في سطو مسلح في عدن اليمنية
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مقتل شخصين في سطو مسلح في عدن اليمنية

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العرب اليوم - مقتل شخصين في سطو مسلح في عدن اليمنية

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صنعاء - العرب اليوم

أفادت مصادنا بمقتل شخصين، اليوم الثلاثاء، إثر عملية سطو مسلح قام بها مسلحون في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان شرق عدن وقال مصدر أمني يمني إن مسلحين مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على "سوبر ماركت يقع في شارع الخمسين في منطقة الممدارة. وخلال عملية السطو قام المسلحون بقتل إثنين من عمال السوبر، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

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مقتل شخصين في سطو مسلح في عدن اليمنية مقتل شخصين في سطو مسلح في عدن اليمنية



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