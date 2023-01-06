مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 9 في انهيار مبنى بشمال العراق

قالت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة إن مبنى قيد الإنشاء انهار في مدينة الموصل بشمال العراق، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين.

وقع الانهيار بعد ظهر الخميس في حي غربي الموصل عندما كان العمال يسكبون سقف المبنى بالإسمنت.

قالت قيادة الشرطة في محافظة نينوى إن المبنى مملوك للدائرة المسؤولة عن نظام الصرف الصحي في المدينة.

وأضافت أن المصابين التسعة نقلوا إلى مستشفى في المدينة.