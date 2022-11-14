البيت الأبيض يعلن الرئيسان الأميركي والصيني يتفقان على رفض استخدام الأسلحة النووية

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني، شي جين بينغ اتفقا خلال اجتماعهما اليوم الاثنين في بالي، على معارضة استخدام الأسلحة النووية وتوصل الزعيمان الأمريكي والصيني إلى توافق في الآراء خلال المحادثات بشأن الحرب النووية، وأكدا معارضتهما المطلقة لاستخدام الأسلحة النووية.