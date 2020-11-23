الإمارات تعتمد تعديلات قانون تتيح التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب

أصدر الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بقانون تعديل قانون الشركات، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات.