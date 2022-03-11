الهند تعلن عن إطلاقها صاروخا على باكستان عن طريق الخطأ

أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم الجمعة أنها أطلقت عن طريق الخطأ صاروخا على باكستان.وأوضحت الوزارة أن إطلاق الصاروخ جاء بسبب خطأ خلال صيانة الصاروخ، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا وسيتم إجراء تحقيق فيه.