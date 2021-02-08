تحطم طائرة شحن في ولاية جيدو جنوب الصومال

أعلنت وسائل إعلام صومالية أن طائرة شحن تحطمت اليوم الاثنين في ولاية جيدو بجنوب البلاد.

وأفادت الأنباء بأن الحادث وقع بالقرب من مدينة جارباهاري التابعة لوالاية جيدو، ولم ترد تفاصيل أخرى عن الحادث، وما إذا كان أسف عن قتلى وجرحى.