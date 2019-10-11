قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في القامشلي

أفادت وكالة الأنباء السورية بوقوع عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، بالقامشلي.

وقال متحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" إن انفجار السيارة الملغومة وقع في مدينة القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد.