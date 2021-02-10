وزير خارجية السعودية يستقبل المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنق
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وزير خارجية السعودية يستقبل المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنق

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العرب اليوم - وزير خارجية السعودية يستقبل المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنق

فيصل بن فرحان آل سعود
الرياض - العرب اليوم

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود يستقبل المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنق

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وزير خارجية السعودية يستقبل المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنق وزير خارجية السعودية يستقبل المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنق



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