كشف مسؤول روسي عن توقيع روسيا وتركيا عقدا لتوريد فوج جديد من أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" (S-400)، وذلك على الرغم من الضغوطات الأمريكية على أنقرة. وجاء ذلك بحسب ما صرح به مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف على هامش مشاركته في منتدى "الجيش - 2022" العسكري التقني الدولي، المنعقد حاليا في ضواحي موسكو. انطلقت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات منتدى "الجيش - 2022" العسكري التقني الدولي، وستستمر أنشطة المنتدى، الذي ينظم برعاية وزارة الدفاع الروسية، حتى 21 أغسطس الجاري.