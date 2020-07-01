466 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجّلت ألمانيا 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع عدد المصابين إلى 194725 وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع بواقع 12 حالة، ليصل عدد الوفيات إلى 8985.