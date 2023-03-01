إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنوب أريحا

أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، واعتقل أحدهم، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، ومحاصرتها أحد المنازل.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وحاصرت منزلا يعود لعائلة المواطن ماهر شلون، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما ادى إلى إصابة 3 شبان، أحدهم بجروح خطيرة.

وأفاد أحد ضباط الإسعاف المتواجدين في المنطقة، أن أحد الشبان أصيب بالرصاص الحي في البطن، وإصابته حرجة، وأن الطواقم حاولت إنعاشه وتقديم العلاج له، إلا أن جنود الاحتلال اعتقلوه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من محيط المنزل المحاصر، وأغلقت مداخل المخيم، ومنعت مركبات الإسعاف والصحفيين من الدخول إليه، واستخدمت مواطنا وطفله كدرع بشري.